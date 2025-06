Bersani da Floris applausi alla Meloni e lui rosica | Mamma mia

Una standing ovation calorosa, un momento di grande entusiasmo che ha lasciato Bersani visibilmente infastidito. Mentre Giorgia Meloni riceve applausi da tutti i lati, l'ex segretario del Pd non può nascondere la sua invidia e il suo disappunto. Questi istanti catturano perfettamente le tensioni e le emozioni che animano il mondo politico italiano, dove ogni gesto racconta più di mille parole. La scena si conclude con un...

La standing ovation dei commercialisti alla premier Giorgia Meloni, appena salita sul palco, "imbarazza" la presidente del Consiglio ma soprattutto fa impazzire e schiumare di rabbia Pier Luigi Bersani, ospite di Giovanni Floris in studio a DiMartedì su La7. La regia mostra quei pochi, clamorosi secondi e l'ex segretario del Pd, per dirla con un gergo tecnico della politica, "rosica" da matti. "Fantastico. Mamma mia. - mormora portandosi le mani sul volto platealmente, in segno di disappunto e sconcerto - Vabbè i commercialisti. E' chiaro che il governo gli dĂ del lavoro quindi figurati. Però intanto quei commercialsiti lì che applaudono forse l'hanno letto l'articolo della Costituzione che dice ' progressivitĂ della tassazione '. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bersani da Floris, applausi alla Meloni e lui rosica: "Mamma mia"

L'applauso dei commercialisti a Meloni, Bersani: "Mamma mia, vabbè. il governo dà loro del lavoro..." #dimartedì Partecipa alla discussione

#dimartedi L'applauso dei commercialisti a Meloni, Bersani: "Mamma mia, vabbè. il governo dà loro del lavoro...". Partecipa alla discussione

