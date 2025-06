Bersaglieri e ufficiali in congedo incontro con il presidente Pendolino

Un'occasione unica per rafforzare i legami tra le forze in congedo e le istituzioni, il presidente Pendolino ha accolto con calore le rappresentanze dell’Unuci e dell’Anb, sottolineando l’importanza della collaborazione e del rispetto reciproco. Un incontro che rafforza il senso di comunità e valorizza il ruolo dei veterani nel tessuto sociale agrigentino, gettando le basi per future iniziative condivise e di grande impatto.

Il presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, ha incontrato le rappresentanze provinciali dell'Unuci, l'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e dell'Anb, l'associazione nazionale Bersaglieri. All'incontro erano presenti, Carmelo Fenech e Salvatore Albano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Bersaglieri e ufficiali in congedo, incontro con il presidente Pendolino

