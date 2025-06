Bernardo Cherubini | Ho fatto pace con mio fratello Jovanotti Era contrario al GF non voleva che andassi

Un riavvicinamento nato tra note e ricordi, che dimostra come la musica e i momenti condivisi possano ricostruire ponti anche nelle situazioni più complicate. Bernardo Cherubini, ex concorrente del GF, e Jovanotti sono tornati a sorridere insieme, grazie anche all'intervento di familiari e amici. La loro storia ci insegna che, con pazienza e dialogo, ogni distanza può essere colmanta. Continua a leggere.

Bernardo Cherubini è di nuovo vicino al fratello Lorenzo, in arte Jovanotti. In un'intervista l'ex concorrente del GF ha raccontato che i due si sono riavvicinati a fine maggio in occasione del concerto dell'artista a Bologna. Merito della cognata Francesca e di Fiorello, ha spiegato prima di rivelare i motivi del litigio: "Attriti per il vaccino e per la mia partecipazione al GF". 🔗 Leggi su Fanpage.it

