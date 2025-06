Berlusconi il figlio Pier Silvio lo ricorda a Mediaset | Il suo modo di essere e lavorare parte del nostro Dna

Pier Silvio Berlusconi, con il cuore colmo di emozione, ha ricordato il padre Silvio a Mediaset, sottolineando come il suo spirito e la sua etica di lavoro siano ormai parte integrante del nostro DNA. In un momento di grande commozione, riaffiora la figura di un visionario che ha plasmato non solo un’azienda, ma anche un’intera famiglia; un’eredità che continua a vivere attraverso ogni conquista e sfida futura.

"Stasera siamo qui per ricordare il nostro fondatore che è scomparso solo 2 anni fa. Io non so a voi, ma a me sembra passato molto, molto più tempo". Così l'ad di Mfe-Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, questa sera ha aperto il suo discorso in un momento di ricordo del padre Silvio, all'interno del

