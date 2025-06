Bergamo Animation Days 2025 JP Vine protagonista della 4ª edizione del festival

Bergamo Animation Days 2025 si prepara a stupire con la sua 4170ª edizione, un evento imperdibile per appassionati e professionisti dell’arte animata. Dai trucchi dei maestri Disney alla scoperta dei segreti di Arcane, fino a una masterclass esclusiva con J.P. Vine, regista di capolavori come Inside Out. Questo festival è il luogo dove l’animazione si esplora, si tocca con mano, e ...

Bergamo. Imparare i trucchi dell’animazione, dare vita a personaggi animati, lavorare fianco a fianco con i maestri del disegno Disney, scoprire i segreti della serie Arcane raccontati da chi l’ha animata, e partecipare a una masterclass con J.P. Vine, regista di capolavori come Inside Out e Shaun – vita da pecora. È questo il cuore della 4ª edizione di Bergamo Animation Days (Bad): un festival dove l’animazione si esplora, si tocca con mano, e diventa linguaggio condiviso. Un luogo di scambio tra artisti internazionali, giovani talenti, professionisti del settore e un pubblico curioso. “L’edizione 2025 riflette la nostra visione di Bad come un laboratorio creativo – spiega Andrea Bozzetto, direttore artistico di Bergamo Animation Days -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo Animation Days 2025, J.P. Vine protagonista della 4ª edizione del festival

