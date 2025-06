Benigni torna in Tv da Vespa | Leviamo il veto in Europa dazi e nazionalismo portano a guerre

Roberto Benigni torna a sorprendere il pubblico, questa volta ospite di Bruno Vespa su Rai1. Con il suo entusiasmo e la sua passione, l’attore ci invita a riflettere sull’importanza dell’Europa come grande costruzione democratica, sottolineando come dazi e nazionalismo possano portare alle guerre. Un messaggio di speranza e unità che invita tutti a superare le divisioni e a lavorare insieme per un futuro di pace e progresso. Continua a leggere.

Roberto Benigni ospite di Cinque Minuti, la striscia quotidiana di Bruno Vespa in onda su Rai1 subito dopo il Tg di prima serata. Le parole per l'Europa come "la più grande costruzione democratica degli ultimi duemila anni". Poi gli attacchi a Trump e l'appello per la pace. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stasera su Raiuno. Benigni da Vespa. È la prima volta - Questa sera su RaiUno, un appuntamento imperdibile con Roberto Benigni: in esclusiva assoluta, il regista e attore premio Oscar si presenta a Bruno Vespa per la prima volta insieme, rivelando i dettagli del suo nuovo libro "Il sogno".

Domani, mercoledì 11 giugno, il Premio Oscar Roberto Benigni sarà ospite in esclusiva assoluta a #CinqueMinuti per presentare il suo libro "#IlSogno - L'Europa s'è desta!", nato dall'omonimo spettacolo di Rai 1. Quello di domani sarà il primo incontro tra Beni Partecipa alla discussione

