Benigni da Vespa | L’Europa è l’unico sogno che ci resta togliamo il veto!

Roberto Benigni, definendosi un "europeista estremista", svela la sua passione profonda per l’Europa durante l’intervista con Bruno Vespa. Tra riflessioni sul futuro e il suo nuovo libro "Il sogno", l’attore e scrittore ci invita a togliere il veto e a credere nel sogno europeo come speranza condivisa. Un’occasione unica per scoprire le sue radici e le sue convinzioni: perché l’Europa è molto più di uno spazio geografico, è un ideale da custodire.

(Adnkronos) – Roberto Benigni si definisce "europeista estremista", ospite di Bruno Vespa, nella prima intervista che il premio Oscar concede al giornalista e conduttore di 'Cinque Minuti' nella puntata in onda questa sera su Rai1, in occasione dell'uscita, il 17 giugno, del suo libro "Il sogno" edito da Einaudi. Ed il sogno è appunto l'Europa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

"Nessuno racconta mai quali sono le ragioni profonde per cui è nata l’Unione Europea. Allora ve lo racconto io", dice #Benigni che da #Vespa presenterà il suo libro 'Il sogno'. #cinqueminuti Partecipa alla discussione

