Benigni da Vespa a Cinque Minuti | l’Europa Trump i nazionalismi la guerra e la gag su Berlusconi

Benigni, protagonista di un’esibizione travolgente su Rai1 a "Cinque Minuti", ha affrontato temi caldi come l’Europa, i nazionalismi, le tensioni con Trump e il passato politico italiano, tra gag e riflessioni profonde. Con il suo solito entusiasmo contagioso, l’attore e umorista ha saputo coniugare satira e storia, offrendo uno sguardo unico sulle sfide del presente. È veramente un’esplosione di gioia essere qui...

Roma, 11 giugno 2025 – Dall ’Europa, ai rischi per la pace dovuti ai nazionalismi, dai dazi di Trump paragonati al famoso “fiorino” del film “Non ci resta che piangere” con Troisi, al “ Manifesto di Ventotene ” per finire con la gag sul tavolo dove Berlusconi, nel 2001, firmo il “Contratto con gli italiani”. E’ un Benigni come al solito scoppiettante quello ospite di Vespa a Cinque Minuti su Rai1. “È veramente un'esplosione di gioia essere qui con lei, tra l'altro è la nostra prima volta: vorrei fare qualcosa per dimostrare che non è frutto dell'intelligenza artificiale, che siamo proprio io lei, io e Vespa, mi permette di venirle a toccare la punta del naso?”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Benigni da Vespa a Cinque Minuti: l’Europa, Trump, i nazionalismi, la guerra e la gag su Berlusconi

