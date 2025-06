Benevento varato il dispositivo del traffico per la Festa del Sacro Cuore

Benevento si prepara ad accogliere con entusiasmo la Festa del Sacro Cuore, un momento di spiritualità e tradizione che coinvolge tutta la comunità. Per garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell’evento, sono state adottate specifiche disposizioni sul traffico, in vigore dal 13 al 15 giugno. Scopriamo insieme come si articoleranno le misure e cosa aspettarci per vivere questa festa senza intoppi.

Varato, con apposite ordinanze, il dispositivo del traffico che sarà in vigore in occasione della Festa del Sacro Cuore. A partire dalle ore 8:00 di venerdì 13 giugno fino alle ore 24:00 di domenica 15 giugno, è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata alla rotonda di via Meomartini e al viale Mellusi limitatamente al tratto dall'incrocio con via Meomartini fino all'incrocio con via Nicola Sala. A partire dalle ore 19:00 di venerdì 13 giugno fino alle ore 24:00 di domenica 15 giugno è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata di via Meomartini, lungo l'intero tratto dall'intersezione con viale degli Atlantici e via delle Puglie fino all'innesto sulla rotonda intitolata alle Vittime del Terrorismo.

