Benevento tra scienza e suggestioni | neutrini e musica per raccontare il cosmo

Benevento si trasforma in un palcoscenico di innovazione e emozione, dove scienza e musica si incontrano per svelare i misteri dell’universo. Giovedì 12 giugno, l’evento internazionale organizzato da Università del Sannio, INFN e Vanvitelli offrirà un viaggio tra neutrini e melodie cosmiche, aprendo nuove prospettive di conoscenza. Un’occasione unica per immergersi nel cuore pulsante del cosmo, dove la scienza diventa musica per l’anima.

Comunicato Stampa Giovedì 12 giugno un evento internazionale con Università del Sannio, INFN e Vanvitelli: scienza d'avanguardia e suggestioni musicali Benevento si prepara a ospitare un evento di rilievo internazionale che coniuga ricerca scientifica e linguaggio musicale: "La musica dell'universo: