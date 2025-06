Benevento firmato il protocollo tra Ordine Architetti e ICOMOS Italia

Un nuovo importante passo avanti per Benevento: la firma del protocollo tra l'Ordine degli Architetti e ICOMOS Italia apre le porte a un futuro di governance condivisa, coinvolgimento delle comunità e turismo culturale sostenibile. Al centro di questa collaborazione, la valorizzazione dei siti UNESCO si fa più forte e partecipata. Scopri come questa sinergia sta trasformando il patrimonio in risorsa per tutti. Continua a leggere!

Al centro del dibattito, governance, partecipazione delle comunità, turismo culturale sostenibile e valorizzazione dei siti UNESCO Lo scorso martedì 10 giugno, a Palazzo Paolo V di Benevento, si è tenuto il convegno nazionale La partecipazione degli architetti alla valorizzazione dei

