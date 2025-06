Benetton Treviso | Zatta Puntiamo sulla continuità per migliorarci

Contrasti e sfide hanno segnato la stagione appena conclusa per la Benetton Treviso, tra storici playoff in Champions Cup e battute d’arresto nell’United Rugby Championship. Ora, con un nuovo coach e rinnovate ambizioni, la società punta sulla continuità e sul talento dei propri atleti per crescere e raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. “Abbiamo deciso di cambiare poco a livello di squadra, con tanti atleti che sono all’ultimo anno di...”, un passo deciso verso il futuro.

Una stagione conclusa da poco, con alcune luci – come i playoff storici in Champions Cup – e alcune ombre – come i playoff mancati nell’United Rugby Championship. Per la Benetton Treviso è già tempo di pensare al futuro, con un nuovo coach, e nuove ambizioni, come ha sottolineato sulle pagine del Corriere del Veneto il presidente Amerino Zatta. “Abbiamo deciso di cambiare poco a livello di squadra, con tanti atleti che sono all’ultimo anno di contratto con il Benetton, che ci hanno dimostrato di essere una rosa competitiva. Con la scelta di MacRae abbiamo garantito continuità nel cambiamento, perché conosce l’ambiente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Benetton Treviso: Zatta “Puntiamo sulla continuità per migliorarci”

