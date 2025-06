Benessere psicologico degli studenti avviso MUR da 8,5 milioni di euro | domande entro il 14 luglio

Il benessere psicologico degli studenti rappresenta una priorità crescente nel panorama universitario italiano. Con un investimento di 8,5 milioni di euro, il Ministero dell’Università e della Ricerca lancia un avviso da 85 milioni per prevenire disagio, dipendenze e violenza di genere tra gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM. Le domande devono essere presentate entro il 14 luglio. Questa iniziativa dimostra come il supporto alla salute mentale si traduca in azioni concrete e tempestive.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il nuovo Avviso per la terza annualità del programma Pro-Ben, destinando 8,5 milioni di euro a interventi mirati alla prevenzione del disagio psicologico, delle dipendenze e della violenza di genere tra gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

