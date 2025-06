Benedetti dal Signore a Giussano vocazioni in controtendenza | quattro preti in sei anni

Benvenuti a Giussano, un affascinante paese di meno di 27mila abitanti che, sorprendentemente, si distingue nel panorama delle vocazioni religiose. In un contesto di crisi globale del clero e delle religiose, qui quattro sacerdoti sono stati consacrati in soli sei anni, dimostrando che il cammino spirituale può ancora trovare radici profonde e vocazioni sincere. Un esempio luminoso di fede e dedizione che merita di essere raccontato.

Giussano (Monza e Brianza) – È un piccolo paese di meno di 27mila abitanti, attraversato dalla Strada statale 36 e dai binari della ferrovia Milano-Asso. Origini celtiche e germaniche, tre frazioni, una presenza cattolica costante ma nella media. E, in un mondo in cui la crisi delle vocazioni sta falcidiando il mondo sacerdotale ma tocca pesantemente e forse anche di più quello delle Religiose (monache e suore ai minimi termini), a Giussano da qualche anno si sta assistendo a un fenomeno in controtendenza. “Consacrali nella verità “ dal vangelo di Giovanni è il motto del gruppo di giovani sacerdoti ordinati sabato dall ’arcivescovo Mario Delpini a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it