Belve Francesca Fagnani rimane in Rai | per lei un contratto di due anni

Francesca Fagnani conferma il suo talento e la sua presenza in Rai, firmando un contratto biennale che garantirà il suo ritorno con i programmi di successo "Belve" e "Belve Crime" anche nella prossima stagione televisiva. La sua esperienza e il suo stile unico continuano a catturare il pubblico, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama televisivo italiano. Il futuro di Fagnani promette ancora grandi emozioni e approfondimenti coinvolgenti.

Francesca Fagnani rimane in casa Rai con un contratto di due anni, e tornerà con Belve e Belve Crime anche nella prossima stagione televisiva.

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

"Sopravvivo all'ingiustizia che sono costretto a vivere" Lo ha detto Massimo Bossetti, intervistato nel carcere di Bollate durante la puntata di BelveCrime dalla conduttrice Francesca Fagnani. L'uomo è stato condannato all'ergastolo in via definitiva nel 2018 per Partecipa alla discussione

Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, è al centro della puntata di questa sera di 'Belve Crime' su Rai2, spin off a sfondo giudiziario del fortunato format ideato e condotto da Francesca Fagnani. Le interviste sono preced Partecipa alla discussione

