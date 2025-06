Belve Crime l’intervista a Bossetti fa il boom di ascolti

L'intervista esclusiva a Massimo Bossetti su “Belve Crime” ha fatto il pieno di ascolti, conquistando il pubblico con un record stagionale di oltre 1,5 milioni di telespettatori e un picco del 12,4% di share. Un successo che testimonia il grande interesse per i retroscena di una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi tempi. Un risultato che lascia presagire come le storie di cronaca abbiano ancora un ruolo centrale nel cuore degli italiani.

