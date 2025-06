Belve Crime | Francesca Fagnani è l’erede di Franca Leosini?

Nel mondo delle interviste investigative, Francesca Fagnani si distingue con il suo stile diretto e senza filtri. Con Belve Crime, ha rivoluzionato il modo di raccontare storie difficili, conquistando il pubblico e sfidando i pregiudizi. Il suo approccio incisivo ricorda l’eredità di Franca Leosini, aprendo una nuova era nel panorama televisivo italiano. Ma sarà davvero l’erede di questa leggenda?

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Massimo Bossetti contro il padre di Yara a 'Belve Crime' Francesca Fagnani non ci sta e risponde a tono all’ex muratore, spiegando che non può tirare in ballo Gambirasio: “Sta sbagliando a commentare, non può fare nemmeno quella faccia, come fa a interpr Partecipa alla discussione

Nell'attesa intervista rilasciata a Francesca Fagnani, Bossetti ribadisce ancora una volta di essere innocente. "Non sento alcuna colpa addosso. Ma sì, porto l’etichetta del mostro" racconta a Belve Crime. Partecipa alla discussione

