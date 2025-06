Belve Crime fa il boom di ascolti | tutti i numeri

Belve Crime conquista il pubblico con numeri da record, confermando il successo del format di Francesca Fagnani. Per la prima volta in versione crime, martedì 10 giugno il programma ha fatto il boom di ascolti e trending social, dimostrando ancora una volta l’appetito degli italiani per storie intense e coinvolgenti. Un risultato che apre nuove frontiere per il talk che ha saputo rinnovarsi e stupire.

Si conferma un successo il format Belve di Francesca Fagnani, per la prima volta in onda nella versione crime martedì 10 giugno. A dirlo sono sia i social che hanno mandato in trend il nome del programma durante la messa in onda, sia i numeri registrati dall'Auditel che hanno certificato una.

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

Belve Crime, l'intervista a Bossetti fa il pieno di spettatori: più di 1,5 milioni per Fagnani - Belve Crime con l'intervista di Francesca Fagnani a Massimo Bossetti ieri sera su Rai2 ha vinto la prima serata con il 12,4% di share.