Belve Crime è successo dopo l’intervista a Bossetti | gran colpo per Francesca Fagnani

La prima puntata di “Belve Crime”, condotta da Francesca Fagnani su Rai 2, ha fatto il botto con un’intervista esclusiva a Massimo Bossetti. Un colpo di scena che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media, consolidando il successo della trasmissione. Il mix di emozione, suspence e rivelazioni shock ha infiammato i social e gli ascolti, lasciando tutti con il fiato sospeso. E questa è soltanto l’inizio di un percorso destinato a fare storia nel panorama televisivo italiano.

La prima puntata di "Belve Crime", condotta da Francesca Fagnani su Rai 2, è andata in onda ieri sera ed ha proposto l'intervista esclusiva a Massimo Bossetti. Subito dopo la puntata è arrivata una notizia clamorosa per Francesca Fagnani e per la RAI. Leggi anche: "Belve Crime", Bossetti parla del dna sul corpo di Yara Gambirasio L'intervista a Massimo Bossetti. Durante la trasmissione dell'11 giugno 2025, Bossetti ha ribadito con forza la sua innocenza, affermando: «Sopravvivo all'ingiustizia che sono costretto a vivere. non sono un assassino». Ha ammesso di sentirsi marchiato dall'etichetta di "mostro", dichiarando: «porto l'etichetta del mostro.