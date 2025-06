Belve Crime Bossetti | Ho tentato il suicidio Yara? Prego per lei ogni giorno

Dopo oltre un decennio di silenzio e sofferenza, Massimo Bossetti rompe il muro dell’isolamento in un’intervista esclusiva a 'Belve Crime'. Tra rivelazioni sconvolgenti e momenti di fragilità, l’uomo condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio si apre sul suo dolore, sulle sue paure e sulla preghiera quotidiana per la vittura innocente. Un racconto che scuote e invita alla riflessione sulla giustizia, sulla colpa e sul perdono.

A 11 anni dal suo arresto per l'omicidio di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti parla dal carcere di Bollate con Francesca Fagnani, nel corso di un'intervista rilasciata a'Belve Crime' andata in onda oggi, martedì 10 giugno. Il 12 ottobre del 2018 la Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo di Massimo Bossetti: colpevole, secondo tre .

