Belgio | attivisti arrestati per aver mostrato cartelli contro la transizione di genere nei minori

In un'epoca in cui il dibattito sulla transizione di genere nei minori si fa sempre più acceso, alcuni attivisti in Belgio sono stati arrestati per aver espresso opinioni contrarie alla narrazione dominante. Questo episodio solleva importanti domande sulla libertà di parola e il rischio di censura nel contesto di una società che sembra voler zittire ogni voce divergente. La libertà di espressione deve essere tutelata, anche quando si discute di temi delicati come l’identità di genere.

Chiunque osi contraddire la narrazione dominante sull’identità di genere rischia di essere perseguitato, censurato, zittito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Belgio: attivisti arrestati per aver mostrato cartelli contro la transizione di genere nei minori

"I BAMBINI NON NASCONO NEL CORPO SBAGLIATO!" Due manifestanti arrestati nel cuore di Bruxelles per aver mostrato cartelli contro la transizione di genere nei minori e l'ideologia gender. Nel cuore dell'Unione Europea, nella capitale delle istituzioni ch

