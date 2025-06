Belen Rodriguez si racconta | Mi sono riconosciuta nella canzone di Fedez Battito

Belen Rodriguez si apre al settimanale Chi, rivelando il suo percorso di crescita e resilienza. Con sincerità, la showgirl descrive le sfide di una vita senza aiuti esterni, fatta di sacrifici e rinunce. La sua testimonianza è un inno alla forza interiore e alla determinazione, dimostrando che, nonostante le difficoltà, è possibile raggiungere i propri sogni. La sua storia ci invita a riflettere sul valore della tenacia e dell’autenticità.

"Non ho avuto una vita facile, sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo, ho raggiunto i miei obiettivi faticando e rinunciando a qualcosa. Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la “fidanzata di”, sono cose che alla fine pesano sulla vita personale. Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima" così ha raccontato Belen Rodriguez al settimanale Chi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it