Belen Rodriguez rompe il silenzio sul litigio con Cecilia | Siamo sorelle alla fine ci ritroviamo sempre

Belen Rodriguez rompe il silenzio sul presunto litigio con Cecilia, dimostrando ancora una volta che, nonostante le incomprensioni, il legame di sorellanza prevale. La showgirl argentina cerca di spegnere le voci infuocate che da settimane animano i social, ricordandoci che alla fine, sono sempre sorelle. Ma sarà davvero tutto così semplice? La verità si svelerà solo con il tempo.

La showgirl argentina prova a spegnere il gossip che sta infiammando nelle ultime settimane intorno al presunto litigio con sua sorella Cecilia, ma c'√® chi non crede alle sue parole. Un mese di voci, supposizioni e like mancati sulle rispettive pagine social: il presunto gelo tra Belen e Cecilia Rodriguez continua a far discutere. Cos√¨ come il coinvolgimento di Ignazio Moser, ancora non del tutto chiarito nella vicenda. Ma adesso a parlare √® proprio la sorella pi√Ļ famosa, che dal settimanale Chi prova a sgonfiare il caso: "Non c'√® nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno cinquemila volte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it