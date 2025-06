belen rodriguez corteggia olly sui social la risposta del cantante

Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione con un coinvolgente corteggiamento sui social, accendendo l’immaginazione dei suoi fan. La showgirl sembra pronta a riaccendere la scintilla dell’amore, puntando il suo sguardo su Olly, il giovane vincitore di Sanremo. La risposta del cantante, dolce e spontanea, ha lasciato tutti senza parole. Siamo curiosi di scoprire se questa dolce attrazione si trasformerà in qualcosa di più profondo...

Belen Rodriguez tornerà a innamorarsi? È quello che sperano – e credono possibile – i numerosissimi fan che la seguono sui social. La showgirl ha infatti dato il via a quello che potrebbe sembrare un vero corteggiamento. Il fortunato è il giovanissimo Olly, il cantante che ha trionfato all'ultimo Festival di Sanremo. Cantante che non si è tirato indietro e ha prontamente (e dolcemente) risposto alle avances di Belen. Un nuovo flirt per Belen Rodriguez?. Belen Rodriguez è solita condividere con i propri follower la propria quotidiana, raccontando lo scorrere delle proprie giornate. Nei giorni scorsi, ha condiviso anche le sue ultime ossessioni musicali.