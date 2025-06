Belen mostra la cameretta di Santiago | una stanza che racchiude la passione per la musica

Belen mostra con orgoglio la cameretta di Santiago, un angolo che trasmette tutta la passione per la musica della piccola. Dopo più di un anno dal trasferimento nel suo nuovo appartamento, simbolo di rinascita e nuovi inizi, la showgirl argentina condivide momenti intimi e significativi, testimoniando quanto questo spazio rappresenti non solo un rifugio per il bambino, ma anche una finestra sulla sua nuova vita all’insegna di speranza e rinascita.

È passato più di un anno da quando Belen ha deciso di acquistare e di trasferirsi in un nuovo appartamento dopo la fine (di nuovo) della sua storia con Stefano De Martino. L’appartamento è stato un passo importantissimo per la showgirl argentina come testimoniano i numerosi post in cui ha. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Belen mostra la cameretta di Santiago: una stanza che racchiude la passione per la musica

