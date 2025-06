Belen lancia una mega frecciatina a Stefano | De Martino messo ko ecco cosa ha detto

Belen Rodriguez non le manda di certo a dire e, nel suo ultimo colloquio, lancia una frecciatina velenosa a Stefano De Martino, lasciando tutti senza parole. La showgirl argentina si apre come mai prima, svelando aspetti intimi della sua vita e del mondo dello spettacolo, tra ricordi dolorosi e nuove consapevolezze. Ma cosa ha davvero detto? E soprattutto, qual è il suo messaggio nascosto? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez è tornata a parlare, e come sempre quando decide di farlo, non si risparmia. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la showgirl argentina si è lasciata andare a un racconto personale e senza filtri, toccando temi delicati come la depressione, la sua lunga fase da single e le sue riflessioni sul mondo dello spettacolo. Tra ricordi, amarezze e nuove consapevolezze, Belen ha tirato alcune frecciatine niente male. Non solo al suo ex Stefano De Martino, ma anche ad alcune protagoniste del jet set italiano, come Diletta Leotta, Elodie e Chiara Ferragni. E le sue parole hanno fatto rumore. 🔗 Leggi su Donnapop.it