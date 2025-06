Beffa fiscale per i redditi bassi | la nuova Irpef fa salire le tasse più di prima quando c’è inflazione

La nuova IRPEF, sotto la gestione Meloni, rischia di trasformarsi in una beffa fiscale per i redditi più bassi. La sostituzione del taglio del cuneo contributivo con bonus fiscali non solo ha già penalizzato 800mila lavoratori, ma ora potrebbe colpire un'ampia fascia di cittadini, azzerando i benefici pensati per aiutare le famiglie meno abbienti. È il risultato di un sistema che sembra favorire altri interessi, lasciando molti senza respiro.

La scelta del governo Meloni di rendere strutturale il taglio del cuneo contributivo sostituendolo con un sistema di bonus fiscali non ha solo comportato, come già noto, una perdita netta per 800mila lavoratori. Si tradurrà in una beffa per una fascia ben più ampia: tutti quelli con redditi bassi. Che rischiano di vedere azzerati i benefici degli interventi varati, in teoria, per lasciare più soldi nelle loro tasche. È il risultato del nuovo disegno dell’ Irpef post legge di Bilancio 2025, che rende il sistema ancora più esposto all’effetto perverso del cosiddetto fiscal drag o drenaggio fiscale, la “trappola” per cui in presenza di inflazione le tasse pagate aumentano anche se lo stipendio, in termini reali, vale di meno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Beffa fiscale per i redditi bassi: la “nuova” Irpef fa salire le tasse più di prima quando c’è inflazione

