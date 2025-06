Becker-choc sul futuro di Sinner | Brutale niente di peggio

Per Sinner questa partita è qualcosa di brutale — ha detto — Perdere una finale di un Grande Slam con dei match point è qualcosa di molto difficile. Ha persino dimostrato grande maturità e coraggio, elementi fondamentali per il suo futuro nel tennis. Boris Becker, esperto e rispettato ex campione, ha rincuorato l’azzurro, sottolineando che ogni sconfitta può essere un passo verso la grandezza. La strada è lunga, ma la determinazione di Sinner non si ferma qui.

Perdere la finale dell’ultimo Roland Garros, dopo aver avuto tre palle match per chiuderla nel quarto set, fa malissimo a Jannik Sinner, come dichiarato dall’altoatesino dopo la sfida. Così la pensa anche Boris Becker, che a TNT Sports, in una lunga intervista, ha rincuorato l’azzurro: “Per Sinner questa partita è qualcosa di brutale — ha detto — Perdere una finale di un Grande Slam con dei match point è qualcosa di molto difficile. Ha persino servito per il match. Penso che non ci sia niente di peggio, ma può essere orgoglioso della sua prestazione. La verità è che si è comportato da campione, ha lottato e ha giocato il suo miglior match su un campo in terra battuta fino ad ora. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Becker-choc sul futuro di Sinner: "Brutale, niente di peggio"

In questa notizia si parla di: sinner - becker - brutale - niente

Boris Becker “rincuora” Sinner: “Perdere così è brutale e non c’è niente di peggio, ma si è comportato da campione” - Boris Becker, leggenda del tennis, ha rincuorato Sinner dopo una finale indimenticabile di Roland Garros.

Più punti in totale, più punti in risposta, stessi break ottenuti. Alla vigilia, pensando alla finale di Roma, non si pensava di poter vedere una partita di questo livello da parte di Jannik. Forse non è il momento più facile per dirselo, ma questo è il miglior Sinner an Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Becker-choc sul futuro di Sinner: Brutale, niente di peggio; Jannik Sinner, la bevanda segreta bevuta da Alcaraz per vincere | .it; Kyrgios cambia obiettivo dopo Sinner, brutale attacco a Becker: Sei solo un....

Kyrgios cambia obiettivo dopo Sinner, brutale attacco a Becker: "Sei solo un..." - Dall'estate scorsa, Nick Kyrgios attacca a cadenza regolare Jannik Sinner dal proprio profilo ...

Boris Becker schietto sul confronto Jannik Sinner-Carlos Alcaraz - La finale del Roland Garros ha emozionato anche l'ex numero 1 al mondo, che ha fatto i complimenti a entrambi i contendenti.