Becali esalta Chivu | L’Inter tornerà in finale di Champions League

Cristian Chivu, protagonista di un momento speciale per l’Inter, riceve il plauso di Giovanni Becali, che esalta il suo ritorno e lo spirito competitivo dell’ex difensore. L’entusiasmo cresce mentre si avvicina la finale di Champions League, un traguardo ambizioso che potrebbe consacrare il tecnico romeno. L’intervista rivela le speranze e i sogni di un club che sogna in grande. La domanda ora è: sarà Chivu a guidare l’Inter verso la gloria europea?

L’Inter ha ufficializzato Cristian Chivu. Intervenuto su ProSport, l’ex agente dell’allenatore romeno ha parlato dei prossimi obiettivi del tecnico sulla panchina dell’Inter. FINALE – L’ex agente di Cristian Chivu, Giovanni Becali, è stato intervistato dal portale romeno ProSport. Tra i tanti temi toccati dall’ex procuratore, anche un messaggio diretto proprio a Cristian Chivu. Questo il suo pensiero: «Chivu all’Inter è una bella sensazione. Con lui in panchina sarà presto un’altra finale di Champions League. L’obiettivo dell’Inter è sempre questo, vincere lo scudetto e andare avanti in Europa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Becali esalta Chivu: «L’Inter tornerà in finale di Champions League»

In questa notizia si parla di: chivu - inter - becali - finale

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

#Becali convinto: "Con #Chivu allenatore l'Inter tornerà in finale di #ChampionsLeague" Partecipa alla discussione

Luglio 2007, Giovanni Becali (agente di Cristian Chivu): “Io e Cristian abbiamo parlato con Daniele Pradé. La Roma ormai sa che Chivu non intende più parlare né con il Barcellona né con il Real Madrid. O la Roma trova un accordo con l’Inter, oppure lui resta Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Becali: Chivu farà bene all'Inter, i nerazzurri torneranno in finale Champions. Però non parlo più...; Becali convinto: Con Chivu allenatore l'Inter tornerà in finale di Champions League; Swarovski, i bodyguard, le sfuriate di Mou: tutto su Chivu, dittatore democratico.

Becali esalta Chivu: «L’Inter tornerà in finale di Champions League» - Intervenuto su ProSport, l'ex agente dell'allenatore romeno ha parlato dei prossimi obiettivi del tecnico sulla -

Becali convinto: "Con Chivu allenatore l'Inter tornerà in finale di Champions League" - Al punto da sbilanciarsi in un pronostico ai microfoni di ProSport: "Credo che Chivu avrà un buon futuro all'Inter.