Beautiful trame settimanali dal 14 al 20 giugno 2025 | Eric sta male Zende discute con RJ

Se siete appassionati di soap opera e non volete perdere neanche un attimo delle avventure dei Forrester, questa settimana di Beautiful promette emozioni forti e colpi di scena sorprendenti. Tra tensioni familiari e momenti di grande intensità , le trame dal 14 al 20 giugno 2025 vi terranno incollati allo schermo, facendovi vivere ogni emozione come se foste parte della famiglia. Cosa ci riserveranno gli episodi in arrivo? Scopriamolo insieme!

Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 14 al 20 giugno? L'appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione per Eric. Il patriarca dei Forrester avrà un malore che preoccuperà moltissimo Donna. Nel frattempo Zende discuterà aspramente con R.J. Trame settimanali Beautiful: Donna preoccupata per Eric, Zende discute con R.J.. La malattia di Eric Forrester sembra avanzare a ritmo incalzante, tanto che l'uomo è vittima di un forte malore.

beautiful - giugno - trame - settimanali

