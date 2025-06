Beautiful streaming replica puntata 11 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 11 giugno 2025, non perdete l'appuntamento con Beautiful, la soap americana amata da milioni di fan. In questa puntata ricca di emozioni, Ridge, Steffy, Brooke e R.J. si confrontano con un difficile segreto, mentre Eric lotta con la sua diagnosi. Se avete perso qualche scena o desiderate rivivere i momenti salienti, trovate il video Mediaset in streaming per un tuffo nel cuore della soap. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di rivivere le emozioni!

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 11 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Ridge, Steffy, Brooke e R.J. cercano di rispettare il desiderio di Eric di non fargli sapere che loro sono al corrente della sua diagnosi. Ridge è frustrato Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 11 giugno 2025 | Video Mediaset

