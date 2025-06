Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 giugno 2025 | Eric pronto a dire addio a tutti ma con una grande festa!

Il 12 giugno 2025, Beautiful ci riserva un episodio ricco di emozioni e sorprese. Eric, in un gesto drammatico, sembra pronto a dire addio a tutti, ma invita la famiglia a una grande festa che nasconde un segreto. Solo Thomas riesce a intuire il vero motivo dietro questa decisione. Cosa si cela dietro questa festa? Scopriamolo insieme, tra suspense e colpi di scena, in un episodio da non perdere.

Nella puntata di Beautiful in onda il 12 giugno 2025 RJ informerà la sua famiglia che Eric vuole dare una festa d'addio. Tutti saranno spaventati da questa novità e solo Thomas capirà cos'abbia davvero in mente suo nonno. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

