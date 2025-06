Beautiful anticipazioni al 21 giugno | tornano Thorne e Bridget

Preparati a vivere una settimana ricca di emozioni con Beautiful, dal 15 al 21 giugno. Thorne e Bridget fanno il loro ritorno, portando con sé rivelazioni sconvolgenti sulla salute di Eric durante la festa di famiglia. Mentre Donna lotta per risvegliare Eric, le tensioni tra R.J. e Zende si intensificano alla Forrester Creations. Non perdere gli sviluppi sorprendenti che cambieranno il destino di tutti i protagonisti!

Beautiful, anticipazioni dal 15 al 21 giugno. Thorne e Bridget tornano per la festa di Eric e scoprono la verità sulle sue condizioni. A casa, Eric perde i sensi e Donna è disperata perché non riesce a farlo riprendere. Nel frattempo, alla Forrester Creations, l’atmosfera si fa tesa tra R.J. e Zende. il primo, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Beautiful, anticipazioni al 21 giugno: tornano Thorne e Bridget

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni - giugno - tornano

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Happy Birthday to Johnny Depp (Owensboro, 9 giugno 1963) #instafollow #johnnydepp #johnnydeppfans #movies #act #movie #film #films #filmphotography #actor #piratesofthecaribbean #acting #johnnydeppforever #cinema #johnnydepped Partecipa alla discussione

Da domani, martedì 27 maggio, il vostro TeleSette è in edicola con un nuovo, imperdibile, nuovo numero pieno di novità in partenza, interviste, anticipazioni e curiosità. La cover è dedicata al nuovo daytime targato Rai. Alessandro Greco e la new entry Carolin Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Beautiful: anticipazioni venerdì 30 maggio! Bill torna a tormentare Sheila, ma...; Beautiful, le anticipazioni: incredibile, Sheila torna in libertà!; Beautiful anticipazioni 30 giugno: Brooke sconvolge Taylor e Hope, ecco cosa ha fatto.

Beautiful: anticipazioni mercoledì 11 giugno! Eric ha un ultimo desiderio - Nella prossima puntata di Beautiful la famiglia Forrester sostiene Eric, deciso a portare a termine il suo ultimo obiettivo!

Beautiful Anticipazioni: Eric morirà davvero? Ecco tutto quello che succederà nei prossimi episodi in arrivo su Canale5 - Vi sveliamo tutto quello che accadrà nelle puntate della Soap in arrivo a giugno 2025 su C ...