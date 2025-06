BEACH ZONE – Mattavelli & Tega | Dall’Italia all’Europa il nostro sogno beach volley

Nel cuore della nostra splendida Italia, il beach volley sta vivendo un momento di grande fermento grazie a nuove talentuose promesse. In questa emozionante puntata di Beach Zone, Simona Bastiani ed Enrico Spada ci portano nel mondo di Aurora Mattavelli e Margherita Tega, due giovani campionesse emergenti. Con il loro entusiasmo contagioso e grandi sogni, sono pronte a conquistare l’Europa e oltre, dimostrando che il futuro del beach volley italiano è più brillante che mai. Ma non finisce qui: il loro percorso è solo all’inizio.

In questa nuova puntata di Beach Zone, condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada, ospiti due delle stelle emergenti del beach volley italiano: Aurora Mattavelli e Margherita Tega, fresche campionesse italiane per societĂ . Allenate da Davide Chiappini, le due atlete raccontano il loro percorso di crescita, l’emozione del titolo nazionale e l’obiettivo ambizioso di brillare anche nel Campionato Italiano Assoluto. Ma non finisce qui: il loro progetto guarda oltre i confini italiani. Mattavelli e Tega ci parlano della loro vocazione internazionale e dei piani per partecipare a diversi tornei Futures in Europa, con l’obiettivo di accumulare punti, salire nel ranking e conquistare l’accesso ai tornei di livello superiore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - BEACH ZONE – Mattavelli & Tega: “Dall’Italia all’Europa, il nostro sogno beach volley”

Approfondimenti da altre fonti

Giochi del mare, Giada Bianchi e Alfieri-Sacripanti vincono i tornei di beach volley; BEACH ZONE – Mattavelli & Tega: “Dall’Italia all’Europa, il nostro sogno beach volley”.

Beach volley, niente main draw per Mattavelli/Tega al Mondiale under 21. l’Italia si aggrappa a Hanni/Burgmann - Una sconfitta per tutto il movimento da non gettare sulle spalle di Aurora Mattavelli e Margherita Tega che oggi ce l’hanno messa tutta in un tabellone oggettivamente complicato ma che fotografa ...

Club Italia beach volley: arrivano Valentina Gottardi e Margherita Tega - Margherita Tega, giocatrice classe 2004, è invece cresciuta nell’Argentario Volley, e solo qualche settimana ha chiuso ai piedi del podio i Campionati Europei Under 18, in coppia con Aurora Mattavelli ...

Europei U.18: Mattavelli-Tega agli ottavi - Senza intoppi il percorso nel tabellone femminile per le azzurrine Aurora Mattavelli e Margerita Tega che questa mattina hanno superato 2-