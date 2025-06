Bce Visconti Ficei | Attenti alle monete digitali c’è il rischio di maggiori costi per Pmi

Le monete digitali stanno rivoluzionando il panorama finanziario globale, con una gestione di quasi 3 trilioni di dollari nel 2024. Tuttavia, secondo Antonio Visconti, presidente Ficei, questa innovazione comporta rischi considerevoli per le PMI italiane ed europee, potendo aumentare i costi e creare ostacoli se non vengono adottate misure di attenzione adeguate. È essenziale conoscere i pro e i contro di questa evoluzione per proteggerci da eventuali trappole finanziarie.

“Le stablecoin sembrano il futuro: monete digitali stabili, veloci, senza banche di intermediazione. Nel 2024, nel mondo, hanno gestito quasi 3 trilioni di dollari in pagamenti tra Paesi diversi. Un’innovazione? Sicuramente. Ma anche una possibile trappola per l’industria italiana ed europea, se non affrontata con attenzione”. A dirlo è Antonio Visconti, presidente Ficei (la federazione dei consorzi industriali italiani) e numero uno dell’Asi di Salerno, commentando i risultati dell’ultimo dossier della Bce. “Molte aziende, soprattutto piccole e medie imprese, lavorano con clienti e fornitori stranieri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

