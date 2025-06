Baywatch | Fremantle sostiene che il reboot stia per ottenere il via libera alla produzione

Il fascino intramontabile di Baywatch sta per rinascere: Fremantle annuncia che il reboot è in avanzato stato di sviluppo, con conversazioni promettenti con Fox. L’attesa sta per finire e le avventure sulla spiaggia potrebbero tornare a catturare l’immaginazione del pubblico. Preparatevi a rivivere un’icona degli anni ’90, perché il nuovo Baywatch è alle porte, pronto a scrivere un capitolo tutto nuovo nella sua storia leggendaria.

Bob McCourt di Fremantle ha rivelato che il lavoro sul reboot di Baywatch sta proseguendo in modo positivo e presto la serie potrebbe tornare sugli schermi. Le avventure di Baywatch sembrano destinate a tornare sugli schermi con un reboot. Bob McCourt di Fremantle ha infatti condiviso un aggiornamento sul progetto dichiarando che sono in corso delle conversazioni con Fox e si è veramente a buon punto. Lo sviluppo del reboot Matt Nix, creatore di Burn Notice, è stato coinvolto nello sviluppo del reboot alcuni mesi fa. McCourt, oltre ad aggiornare i fan sulla nuova versione della storia dei bagnini e dei loro spettacolari salvataggi, ha sottolineato che la serie originale di Baywatch è ancora molto popolare.

Baywatch: Un Ritorno in Grande Stile? Trattative Avanzate con Fox per il Reboot - Il celebre stile di Baywatch sta per tornare, e questa volta in grande stile! Le trattative avanzate con FOX promettono di riportare le icone spiagge californiane e i caratteristici costumi rossi sul grande schermo televisivo.

