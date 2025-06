bayesian riprendono le operazioni di recupero

Ripartono le operazioni di recupero del Bayesian, il lussuoso superyacht del miliardario britannico Mike Lynch affondato al largo di Porticello lo scorso agosto. Un momento cruciale nel tentativo di restituire dignità alle vittime e di fare luce su questa drammatica vicenda. Le operazioni tecniche sono in corso, segnando un passo importante verso la conclusione di una delle tragedie più ricordate degli ultimi tempi.

AGI - Riprendono oggi i preparativi tecnici per riportare in superficie il Bayesian, il superyacht del miliardario britannico Mike Lynch, affondato al largo di Porticello nell'agosto scorso. Sette le vittime del naufragio: oltre allo stesso Lynch, morirono la figlia 18enne Hannah, Jonathan Bloomer e la moglie Judy, Chris Morvillo e la moglie Neda e il cuoco di bordo Thomas Recaldo. A queste bisogna inoltre aggiungere il decesso di un sub olandese, avvenuta il 9 maggio scorso, mentre era impegnato in operazioni tecniche sott'acqua. Indagati e accuse. Per il naufragio sono tre gli iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Termini Imerese con l'accusa di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. 🔗 Leggi su Agi.it