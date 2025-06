Bavarian Fest la Germania arriva in città tra birra musica e tradizione

tradizione, divertimento e sapori autentici della Baviera. Preparatevi a immergervi in un’atmosfera unica, tra musica dal vivo, stand gastronomici e convivialità, per vivere dieci giorni di festa indimenticabile. La Bavarian Fest è l’appuntamento imperdibile dell’estate cittadina, un’occasione perfetta per scoprire e condividere le radici tedesche in un contesto accogliente e festoso. Non mancate, la festa sta per iniziare!

La ‘Bavarian Fest’ torna per la sua sesta edizione e promette dieci giorni di atmosfera bavarese nel cuore della città. L’iniziativa, organizzata dal Borgo San Giorgio, si svolgerà dal 13 al 22 giugno 2025 nel giardino della sede della contrada in via Ravenna 52. Due fine settimana dedicati alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Bavarian Fest, la Germania arriva in città tra birra, musica e tradizione

