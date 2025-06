Battipaglia si tuffa in mare e si ferisce | ricoverato in ospedale un bagnante

Un tuffo che si è trasformato in un incubo a Battipaglia: un bagnante si è ferito gravemente durante un bagno in mare, richiedendo l’intervento tempestivo dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma la sua corsa verso l’ospedale ha avuto un lieto fine grazie al rapido intervento dei sanitari e dell’elisoccorso. Un dramma sfiorato che ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole in acqua.

Dramma sfiorato a Battipaglia: un bagnante, ieri, si è tuffato in mare, ferendosi in modo grave, per cause da accertare. Sul posto, i sanitari del 118 che lo hanno condotto presso l'ospedale “Santa Maria della Speranza”. Successivamente, il malcapitato è stato trasferito in eliambulanza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Battipaglia, si tuffa in mare e si ferisce: ricoverato in ospedale un bagnante

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Battipaglia, si tuffa in mare e si ferisce: ricoverato in ospedale un bagnante; Incidente in mare a Battipaglia: bagnante ricoverato in gravi condizioni; Battipaglia, si tuffa in mare e si ferisce: ricoverato in ospedale un bagnante.

Battipaglia, si tuffa e riporta una grave frattura cervicale: uomo elitrasportato all'ospedale di Nocera - Un bagnante è rimasto gravemente ferito durante un tuffo in mare ed è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santa Maria della ...