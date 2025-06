Batistuta Bergomi Maldini | ecco i successi dei Capitani da ’90

Scopri le storie epiche di capitani leggendari come Maldini, Bergomi e Batistuta, protagonisti di un’epoca indimenticabile del calcio italiano. Nel suo libro “Capitani da ’90”, Michele Grilli ci guida attraverso le imprese di venti leadership che hanno segnato un decennio vincente, tra passione e dedizione. Un’opera che celebra le glorie del passato e ispira le future generazioni di tifosi e calciatori, ricordandoci perché il calcio è molto più di uno sport.

Paolo Maldini, Beppe Bergomi, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Calori, Ciro Ferrara, Antonio Conte e tanti altri ‘Capitani da ’90 ” nell’interessante libro scritto da Michele Grilli, fertile penna sportiva. Il noto scrittore marchigiano aveva presentato il suo volume “ Capitani da ’90 ” nei mesi scorsi nel suggestivo Museo del Genoa al Porto Antico. Ebbene sì, focus su 20 bandiere che hanno scritto la storia di un decennio. L’Autore ha studiato nel dettaglio i “capitani” Gabriel Omar Batistuta, Giuseppe Bergomi, Roberto Biffi, Stefano Bonometti, Alessandro Calori, Antonio Conte. Quindi Roberto Cravero, Maurizio D’Angelo, Ciro Ferrara, Massimo Gadda, Simone Giacchetta, Giuseppe Giannini. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Batistuta, Bergomi, Maldini: ecco i successi dei “Capitani da ’90”

