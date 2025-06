Bastonate alla moglie figlia 12enne chiama la polizia | arrestato indiano

In un episodio drammatico che ha sconvolto Brescia, una bambina di 12 anni ha dimostrato sangue freddo e coraggio impeccabile, chiamando la polizia per sfuggire a una situazione di violenza familiare. La pronta reazione della ragazza ha evitato conseguenze ancora più gravi, grazie anche alla determinazione delle forze dell'ordine. Un esempio di forza e speranza in momenti difficili, che sottolinea l'importanza di intervenire tempestivamente.

''Il sangue freddo e la determinazione della bambina sono stati fondamentali per evitare conseguenze peggiori'', ha dichiarato il questore di Brescia.

