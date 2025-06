Basta un videogioco per far salire ancora la tensione tra Cina e Taiwan

Un semplice videogioco sta riaccendendo le scintille di un conflitto già caldo tra Cina e Taiwan. Tra accuse di "comunisti cattivi" e "app sovversive", le nuove frontiere dello scontro digitale si trasformano in un campo di battaglia simbolico, alimentando tensioni geopolitiche che sembravano ormai sotto controllo. In un mondo sempre più interconnesso, anche il virtuale può diventare un elemento di crisi reale: ecco come.

"Comunisti cattivi" e "app sovversive": le nuove frontiere dello scontro L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Basta un videogioco per far salire (ancora) la tensione tra Cina e Taiwan