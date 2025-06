Basket la Rinascita Rimini ancora ko con Cantù | il sogno serie A si allontana

Un sogno di serie A che si sgretola nel nulla, lasciando Rimini con un’amara delusione. La finale promozione si trasforma in un’agonia, tra un momento di speranza e una sconfitta devastante. La squadra biancorossa lotta fino all’ultimo secondo, ma il colpo di scena di Cantù spegne ogni entusiasmo. Ora, il futuro richiede forza e rinascita: la rincorsa riparte da qui, più determinati che mai.

Rimini, 10 giugno 2025 – È un ko che fa malissimo, quello di Rbr in gara2 di finale promozione. Dolore infinito, perché sul +9 a fine terzo il pareggio nella serie sembrava più che vicino, invece Cantù infila un 15-0 per iniziare il quarto periodo e Rimini non si riprende più. Anche un paio di possessi sotto, i biancorossi rimangono scioccati dall’improvviso ritorno degli ospiti. Groggy, contati in piedi. La chiude Moraschini a 2’30” dal gong, sul 59-67. Con un parziale di 20-1: difficile da digerire. È Justin Johnson il mattatore di inizio partita. Il lungo americano martella sotto e da fuori, gli entrano anche i fade-away ed è solido dietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it