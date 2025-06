Basket femminile | l’Italia batte di misura la Cechia a Brno

L'Italia femminile di basket si prepara con grinta agli Europei, affrontando con determinazione la Repubblica Ceca a Brno. Dopo un primo successo, le azzurre si sono confermate con un combattuto 68-67, dimostrando crescita e spirito di squadra. Mariella Santucci brilla con 16 punti, stabilendo il suo record personale in azzurro. Ora, l'attenzione è tutta rivolta all'inizio della competizione continentale: il momento di mostrare il nostro valore sulla scena internazionale!

Si è conclusa la seconda amichevole dell’Italia femminile di basket a Brno, contro la Repubblica Ceca, penultimo appuntamento in vista degli Europei che prenderanno il via il prossimo 18 giugno. E dopo il netto successo di due giorni fa le azzurre si sono ripetute, superando però con un ben piĂą equilibrato 68-67 la Cechia. Top scorer Mariella Santucci con 16 punti, career high in azzurro per lei e per Valeria Trucco, con 9 punti. A Brno, coach Capobianco ha scelto Verona, Zandalasini, Madera, Cubaj e Spreafico come quintetto iniziale. Dopo un avvio equilibrato, l’Italia ha ritrovato ritmo e intensitĂ difensiva, replicando quanto visto nella gara precedente, quando un parziale di 20-0 nel terzo quarto aveva spaccato la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it