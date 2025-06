Basket femminile Andrea Capobianco | Un altro ottimo test Zandalasini si è inserita bene

L'Italia del basket femminile dimostra di essere sulla strada giusta, conquistando due vittorie in meno di 24 ore contro la Repubblica Ceca a Brno. Dopo un convincente successo di ieri, le Azzurre si sono salvate per un solo punto questa mattina, affrontando con determinazione e crescita. Con protagoniste come Zandalasini, sempre più protagonista, il team si avvicina con fiducia ai Campionati Europei 2025. La strada verso il grande obiettivo è ormai tracciata.

Due vittorie in meno di 24 ore per l' Italia nella doppia amichevole di Brno contro la Cechia in preparazione dei Campionati Europei 2025 di basket femminile. Le Azzurre, dopo aver vinto con ampio margine (74-48) ieri pomeriggio, si sono imposte di misura stamattina per 68-67 non riuscendo a confermare l'ottima prestazione della partita precedente. "Un altro ottimo test, giocato molto bene per larghi tratti e con grande consapevolezza del nostro valore. Bisogna però spalmare il piĂą alto livello di determinazione e concentrazione per 40 minuti, oggi abbiamo avuto la conferma che se giochiamo con un po' di superficialitĂ andiamo incontro ai problemi.