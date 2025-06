Basket al via la finale scudetto tra Virtus Bologna e Germani Brescia con gara-1 alla Segafredo Arena

L’attesa è finita: tra meno di 24 ore si alza il sipario sulla finalissima scudetto della Serie A di basket 2025! Domani sera, alla Segafredo Arena di Bologna, Virtus e Germani Brescia si sfideranno in Gara 1 alle 20:30, aprendo una serie emozionante al meglio delle cinque partite per conquistare il tricolore. La Virtus Bologna parte con i favori del pronostico, forte di un percorso impressionante e del supporto dei propri tifosi.

Ancora poco più di 24 ore e si alzerà il sipario sulla finale scudetto per la Serie A di basket 2025! Domani sera la Segafredo Arena di Bologna sarà teatro della gara-1 tra la Virtus Bologna e la Germani Brescia – palla a due alle ore 20:30 – per il primo atto della serie al meglio delle cinque partite che mette in palio il titolo di campione d’Italia. La Virtus Bologna parte sicuramente con i favori del pronostico, con i bolognesi che hanno centrato la quinta finale scudetto consecutiva e puntano al diciottesimo tricolore della loro storia. Il percorso delle V-nere non è stato però facile, con i bianconeri che nei quarti di finale contro la Reyer Venezia sono andati sul 2-0 facendosi però rimontare dagli oro-granata che hanno pareggiato i conti e portato così la contesa a gara-5 dove Tornike Shengelia ha piazzato le zampate decisive per passare il turno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, al via la finale scudetto tra Virtus Bologna e Germani Brescia con gara-1 alla Segafredo Arena

In questa notizia si parla di: bologna - finale - scudetto - virtus

Playoff Virtus Bologna, date e orario dei quarti di finale - I playoff della Virtus Bologna sono pronti a entrare nel vivo! Le prime tre partite dei quarti di finale si disputeranno a partire da domenica 18 maggio 2025, con un emozionante calendario che prevede un incontro in casa e due sfide in trasferta.

Playoff Unipol 2025 La finale scudetto di serie ? sarà fra Virtus Bologna - Germani Brescia ? #lba #basket #playofflbs #theonetv7 #tuttounaltrosport #LBAPlayoff #Virtusbologna #virtus #germanibrescia Seguteci su @theonetv7 Partecipa alla discussione

BASKET - Playoff scudetto - semifinali Bologna-Milano 3-1 Una Virtus Bologna CLA-MO-RO-SA espugna ancora Il Forum di Milano e vola in finale scudetto contro Brescia. SHENGELIA 25, CORDINIER 14, DIOUF 10, ZIZIC 8, BELINELLI 7, TAYLOR 6, BELINE Partecipa alla discussione

Virtus Bologna alla finale, Ivanovic: «Continuiamo a credere in noi stessi» - Virtus Segafredo Bologna in campo domani per la prima partita della serie finale Scudetto contro la Germani Brescia.