Baruffa in piazza e giovane in ospedale | Sono stato aggredito a colpi di bottiglia

Un episodio di violenza scuote la tranquillità di Racalmuto: una baruffa in piazza e un giovane ricoverato in ospedale dopo un'aggressione con bottiglie. Le autorità sono al lavoro per chiarire i dettagli di quanto accaduto, mentre si cerca di capire le ragioni di questa spirale di tensione. Nel frattempo, un immigrato magrebino racconta ai medici di essere stato vittima di un'aggressione…

Cosa sia accaduto non è chiaro. I carabinieri della stazione di Racalmuto stanno cercando, proprio in queste ore, di ricostruire i fatti. Di certo c'è che un immigrato, un magrebino, è finito al pronto soccorso ed ha detto, ai medici che lo hanno visitato e soccorso, d'essere stato preso a.

