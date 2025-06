Bari vecchia nuove regole per le pastaie delle orecchiette

Bari rinnova la sua tradizione culinaria con regole più stringenti per le pastaie di via Arco Basso, nel cuore del centro storico. Dopo secoli di artigianato, ora si punta a garantire qualità e sicurezza alimentare, richiedendo alle pastaie di operare in ambienti domestici registrati e aderire al protocollo HACCP. Un cambiamento che unisce rispetto della tradizione e tutela dei consumatori, assicurando un futuro più sicuro per le amate orecchiette bari

Il Comune di Bari ha presentato le nuove regole per le pastaie di via Arco Basso, nel centro storico, imponendo una svolta alla storica tradizione delle orecchiette fatte a mano. Vietata la preparazione della pasta all’esterno (salvo scopi dimostrativi), le vendite potranno avvenire solo se la produzione avverrà in ambienti domestici registrati come Imprese alimentari. Le nuove norme prevedono l’adesione al protocollo europeo HACCP, con obblighi igienico-sanitari precisi, tracciabilità degli ingredienti e iscrizione alla Camera di commercio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bari vecchia, nuove regole per le pastaie delle orecchiette

Regole per attrezzature e requisiti di tracciabilità: il Comune incontra le pastaie di Bari vecchia - In un dialogo aperto e costruttivo, il Comune di Bari si confronta con le pastaie di Bari Vecchia per definire regole chiare e requisiti di tracciabilità delle attrezzature.

