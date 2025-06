barbetti nuovo dirigente cultura e turismo

Con entusiasmo, il Comune di Siena annuncia la nomina di Roberto Barbetti come nuovo dirigente della Cultura e Turismo. Dotato di una vasta esperienza nel settore, Barbetti porta con sé un patrimonio di competenze acquisite in ambiti pubblici e privati, pronto a valorizzare le eccellenze culturali della città . La sua leadership promette di rafforzare l’identità artistica e turistica di Siena, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo di crescita e innovazione.

Il Comune di Siena, tramite un decreto firmato dal sindaco Nicoletta Fabio, ha nominato il nuovo dirigente delle direzione Cultura e turismo. Si tratta di Roberto Barbetti, senese classe 1967, architetto, con una pluriennale esperienza in à mbiti attinenti in enti pubblici e privati. Nel curriculum spiccano l’incarico dal 2015 al 2018 come dirigente del servizio Cultura e turismo presso il Comune di Arezzo, la direzione della Fondazione Guido d’Arezzo dal 2018 al 2020, l’incarico come responsabile del servizio Turismo al Comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) dal 2020 al 2022 e il ruolo di assistente di staff del sindaco di Cortona (Arezzo) dal 2022 a oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it