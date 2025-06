Bando per la ricerca indipendente a vincere è l' Università di Padova

Se sei un ricercatore appassionato e desideri fare la differenza nel campo della salute, questa è la tua occasione. L’Università di Padova, con il suo Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche, si distingue ancora una volta vincendo l’ottava edizione del prestigioso Bando “Fondazione Roche per la ricerca indipendente”. Con un finanziamento di 232 mila euro, questa iniziativa apre nuove frontiere e opportunità di innovazione...

Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche dell’Università di Padova è tra i vincitori dell’ottava edizione del Bando “Fondazione Roche per la ricerca indipendente”. Con un investimento complessivo di 350mila euro per il finanziamento di sette progetti presentati da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Bando per la ricerca indipendente, a vincere è l'Università di Padova

In questa notizia si parla di: bando - ricerca - indipendente - università

Università di Pavia: concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, 41° ciclo a.a. 2025/26 [Bando] - L'Università di Pavia ha aperto le iscrizioni per il concorso d'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 41° ciclo, anno accademico 2025/2026.

L'UNIVERSITA' d’Annunzio vince il bando fondazione Roche per la ricerca indipendente Vai su Facebook

Upo, la Medicina Traslazionale vince bando Fondazione Roche per ricerca indipendente http://dlvr.it/TL950J Vai su X

Bando per la ricerca indipendente, a vincere è l'Università di Padova; L’università D’Annunzio vince il bando fondazione Roche per la ricerca indipendente; Il CdA AIFA approva il bando di ricerca indipendente per il 2025 sulle malattie rare.